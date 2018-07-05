Honor Roll
- 43 reads
Students listed to the honor roll at Madison Ridgeland Academy for the fourth nine weeks include:
Fourth Grade
Headmaster’s List: Presley Arnold, Katelyn Blackard, Taylor Ross Burns, Phen Chandler, Lyla Cromwell, Jack Dalton, Caroline Dixon, Bennett Duncan, Avery Gainey, Bowen Gordon, Wade Hansford, Adelaide Jacobs, Leighton Jones, Sachh Kirk, Alex Lambert, Mae Ellen Mallett, Lissa Cate McNeese, John Michel Oliphant, Emma Kate Poole, Owen Rolison, Canaan Smitherman, Kelly Thomas, Claire Thompson, H.A. Thompson, McCaa Watters, Kate Wesson, Ethan Williams;
Principal’s List; Julie Bahro, Austin Banks, AnnaLee Cossar, Hayden Craft, Lucy Davis, Anna Gail Dillon, Gracie Dillon, Margaret Ann Hollis, Alex Hood, Kaitlyn Johnson, Kaiden King, Tyler Lopez, John Hayden Love, Jake Milam, Lily Claire O’Neal, Aiden Peets, Meredith Rimmer, Selah Sandridge, Kienzle Smith, Sophia Villani;
Honor Roll List: Pierce Anderson, Heath Brown, James Downer, Noah Kyzar, Anne Brinson Martin, Myers Noone, Jazzlyn Nordin, Christian Taylor, Willliam Thomas;
Fifth Grade
Headmaster’s List: Bella Bentley, Thomas Blanks, Bayli Ballard Chandler, Will Coon, Lily Grace Coppage, Win Crews, Jennifer Crotty, Ty Davidson, Preston Davis, Kinsley DeRuiter, Britton Dickerson, Shepard Doty, Hannah Forbes, Emily Francis, Emily Gallaspy, Savannah Grissom, Sarah Hart, Salem Hawkins, Grace Caroline Hazzlerigg, Hayden Heard, Taylor Holladay,Landry Horn,Wilkes Johnson, Elizabeth Johnson, Kaylee Jones, Bryce LaCou;
Also, Kyle LaFleur, Hamp Laws, Addison Lay, Sarah Glen Lipscomb, Payton Lockey, Maggie Mangum , Anna Claire Mertz, Mary Alex Montgomery, John Patrick Murphy, Ansley Poole, Caleb Potter, Natalie Seabrook, Shelton Sory, Hattie Tillman, Oliver Williams, Weatherly Wilson, Ava Young, Brayden Young;
Principal’s List: Sami Bahro, Barr Biggs, McKenzie Blue, Mary Michael Cash, Summer Day, Grant Douglas, Parks Fuller, David Gee,Sam Harless, Fallon Humphries, Trenton Jeter, Ford Johnson, Harper Kinkade,Sela McCalop, Matthew McQueen, Reece Sims, Olivia Strickland, Rocco Universal, Carly Venable;
Honor Roll: Slaydin Adams, Jack Wesley Carter, Lane Deddens, Waylen Dewitt, Cade Farris, Annie Hall Feild, Dawson Hixon, Lake McGee, Jake McMillan, Robert Noah, Jake Noble, Madelyn Powell, Ruger Vance, Avery Warrington;
Sixth Grade
Headmaster’s List: Lucy Allen, Brady Biggers, Emma Kate Cook, Jackson Culley, Price Dickerson, Mary Crisler Gatlin, Emery Grissom, William Hinson, Sydney Holladay, Ben Horner, Ayon Iftekhar, Ethan Mallett, Judson Merideth, Elisabeth Morton, Ellis Nichols, Ali Powers, Savannah Rimmer, Charley Roberts, Shane Sanderson, Camp Segrest, Ansley Strong, Josh Taylor, Rigby Vance, Taylor Waldrop, Mei Yano;
Principal’s List: Alecya Berry, Witt Blackard, Ryder Bland, Anna Mac Dew, Jack Dye, Olivia Gainey, Julia Mason, Seth Price, Gracie Rhea, Abby Sheffield, Will Thompson, Allie Whipple;
Honor Roll: Emmie Adams, Logan Adams, Alden Bailey, Cade Clark, Ford Clark, Ethan Hendricks, Davis Hendry, Kate Hendry, Scarlett Jacobs, Wells Kennedy, Presleigh Martin, Mary Cameron McArthur, Cross Miciello, Stone Myrick, Maddie Overton, Charles Simpson, Julia White;
Seventh Grade
Headmaster’s List: Ryan Adkins, Josh Braman, Malee Davidson, Madeline Duncan, Cole Heard, Ella Hendry, Presley Horn, Caroline Koski, Breck McCalop, Hayes Middleton, Cole Mullen, Hannah Potter, Emma Kate Roundtree, Sarah Grace Saulters, Anna Lee Sceroler, John Whit Snopek, Lorenzo Universal, Cobby Ware;
Principal’s List: Josh Allen, Lily Grace Barnes, Baylor Carpenter, Vanndel Chinchen, Caroline Ducote, Jackson Evers, Rivers Godwin, Riley Hancock, Skylar Jacobs, Brennan Jones, Korbin Jones, Kathryn Kilpatrick, Shelton Kinkade, Margaret Maloney, Rosie Matlock, Cate McCrory, Cole McCrory, Mason McCrory, Ava Sullivan, Mary Thames Wilson, Evelyn Wooten;
Honor Roll: Nicholas Arnold, Wilkes Bounds, Ella Wesley Davis, Sam Hailey, Pepper Heard, Emme Houston, Caroline Howard, Josh Hubbard, Pax Hughes, Cameron Humphries, Drew Lambert, Lawson LaRose, Kaleb Lipscomb, Robert McCraney, Reine McRight, Sara Beth Messemore, Samantha Morris, Max Murrell, Catie-Laurel Noble, Sarah Pittman, Jeffery Polk, Ryan Russell, Kate Thomas, Lucy Watts, Abigail White, Clayton White, Patrick Williams;
Eighth Grade
Headmaster’s List: Grayson Adams, Rush Bland, Ella Hall Bounds, Matt Brownlee, Cam Covey, Gus Crotty, Presley DeRuiter, Jake Dowdell, Jack Downer, Davis Edwards, Mackie Edwards, McCoy Evans, Will Gallaspy, Avery James, Ainslee Johnson, Kyle Kinkade, Lacy Lockey, Lydia McIntosh, Addie Morris, Meghan Murphy, Caroline Oliphant, John David Phillips, Addison Powell, Caroline Redman, Drew Sartin, Aidan Sullivan, Jacob Taylor, Hunter Thompson, Street Toler, Will Triplett, Sloane Vinson, Ava Wages, Braedan Watters, Patton Wilson;
Principal’s List: Whit Anderson, Sarah Knox Biggs, Davis Dalton, George Dew, Will Hornback, Remy Jones, Matthew Lemly, Sara Long, Kate Mathison, Michael Ordell;
Honor Roll: Jack Bishop, Stone Blanton, Sophie Clark, Britt Davis, Tucker Fowler, Kaitlyn Freeman, Will Grogan, Hayden Harper, Eli Honan, Will Hutcheson, Brandon Kirchhoff, Beck Koestler, Melissa Li, Maria del Mar Malave, Peyton Martin, Landon McGee, Rene Melgarejo, Kade Morris, Ava Mullen, Hunter Murray, Nicolas Neese, Olivia Olson, Kaitlyn Palmer, Maddie Rives, Graham Rolison, Sarah Margaret Seabrook, Anna Grace Whitver;
Ninth Grade
Headmaster’s List: Abby Blanks, Lucy Blaylock, Megan Braman, Cade Carter, Bryce Chance, Carly Chennault, Connor Cullom, Drew Douglas, Evelyn Eubanks, Jordan Fortenberry, Karis Hall, AJ Hasley, Conner Ivey, Jack Laws, Caroline McCraney, Chesley Price, Hayes Puckett, Samantha Russell, Abbey Stewart, Tommy Vaughan, JP Wilke, Peyton Young;
Principal’s List: London Breedlove, Bess Chinchen, Sims Dixon, Laurel Fulcher, Mary Bratton Guest, Tomlyn Houston, Animesh Kumar, Jackson Miller, Annelise Self, Will Tanner, Sydney Zito;
Honor Roll: Thomas Adams, Jude Aldridge, Jacob Ashcraft, Fares Bahro, Will Barber, Harper Blake, Caleb Cameron, Anniston Carpenter, Brayden Dallas, Kennedy Duncan, Parker Garrison, Anna Grace Headley, Everett Heard, Phillip Hughes, Nick Hurt, Carlisle Johnson, Nadya Johnson, Brayden Jones, Kaleb Jones, Josh Khanna, Tyler Long, Olivia Loving, Niko Mazza, Samuel McInnis, Drew Peacock, Sam Polles, Sarah Powell, Jay Regan, Crews Russell, Isabelle Sandridge, Austin Savell, Ryan Shaller, Christian Thomas, Toby Trowbridge, Rafy Vinson, Trey Zito;
Tenth Grade
Headmaster’s List: Canaday Baker, Ashley Baldwin, Sam Blanton, Brendan Butler, Cali Chance, Joseph Crum, Whitney Dowell, Rivers Futral, Lauren Head, Mary Kyle Headley, Peyton Hilliard, Drew Horton, Arnob Iftekhar, Reed James, Frances Madden, Mollie Potter, Ward Redman, Kyle Savell, Russ Sceroler, Christopher Snopek, Sarah Turnipseed, Emory Ware, Emma Wilson;
Principal’s List: Logan Barber, Ellie Blewett, Laura Lee Boyles, Abby Burns, Jake Carr, Mary Rogers Coon, Tyler Francis, Haleigh Hall, Jill Horner, Madison McCrory, Clay Olson, Campbell Owens, Gracie Potts, Nikki Tullos, Walker Watters;
Honor Roll: Max Brooks, Aaron Brownlee, Brogan Burns, Mae Correro, Natchez Cozart, Nico Davenport, DH Dew, Franco Di Vece, Reece Ducrest, Cole Farrior, Graham Feild, Landon Fulcher, Noelle Gee, Barrier Graeber, Berkley Grogan, Sara Carson Hailey, Audrey Harper, Donovan Hasley, Teegan Jones, Corri Kendall, Matt Kendrick, Keely McInvale, Kara Messemore;
Also, Eli Miciello, Brock Morris, Joe Perkins, Asjah Pippin, Alex Ross, Isabella Sanderson, Tyler Starnes, Josh Thomas, Nathan Tullos, Caroline Venable, Carter Wachtel, Remington Webster, Cameron Weeks, Justin Williams;
Eleventh Grade
Headmaster’s List: Wilson Benton, Parker Blewett, Alexandra Cullom, Enzo Di Vece, Ridge Futral, Georgia Galatas, Meg Gordon, Julia Greaves, McCaa Headley, Caroline Haywood, Brewer Hughes, Jacqueline Ingram, Bryce Ishee, Anna Marie Jones, Carson Lindsey, Ashley Martin, Shelby McCraw, Anna Kathryn McDaniel, Katie Morris, Mary Grace Morris, Nicolas Rowan, Anna Rolison, Cole Ruwe, Julia Sharpe, Madelyn Solari, Cole Thomas, Libby Thomas;
Principal’s List: Luke Agent, Vidy Balasubramaniam, Anna Cate Barlow, Luke Barr, Madeleine Blaylock, Travis Byrd, Grant Case, Will Fairly, Claire finch, Chase Koski, Walker Manning, Kirsten Mason, Kate Milam, Olivia Nadalich, Kat Nurse, Landes Purnell, Will Seabrook, Kelli Shufelt, Brandt Sowell, Trevor Walters, Noah Watson, Seth Watson, Grant Watts;
Honor Roll: Mary Scott Bishop, Caroline Cameron, John Cartwright, Connor Douglas, Jake Flynt, Maddi Hinson, Alec Honan, Hamp Hudnall, Mac McDaniel, Nathalie Milam, William Milam, Maggie Mills, Alex Murrell, Samuel Shufelt, Maggie Simpson, Patrick Smith, Pierce Smith, Anne Rivers Streeter, Bailey White;
Twelfth Grade
Headmaster’s List: Avery Adams, Avery Aldridge, Blake Bladwin, Hayden Barksdale, Hayes Bishop, Addie Blurton, Allie Blurton, Brock Breedlove, Tyler Burke, Anna Claire Campbell, Casey Cash, Levi Chinchen, Jace Correro, Natchez Cozart, Lilli Denson, Bailey Dowell, Emma Ducote, Halle Edwards, Lanie Force, Lindsey Graham, Tyler Gray, Avery Harrell, Anne Elizabeth Harrington, Matthew Headley;
Also, Nathan, Hill, Anna Claire Holloway, James Hutcheson, Zak Ingram, Kylie Johnson, Isaac Johnson, Bryson Jones, Madison Litwin, Caroline Loeb, Bailey Loeb, James Long, Jake Mabus, Rachel Martin, Matthew McCrory, Kathleene Pace, Julienne Pilcher;
Also, Haley Puckett, Preston Ray, Jake Reeves, Olivia Rives, Peyton Roberson, McAuley Ross, Hannah Saulters, Grace Self, Samuel Smylie, Lee Tanner, Claire West, Spencer Wright, Mary Seitz Young;
Principal’s List: Noah Allen, Ty Anthony, Braxton Eubanks, Zach Jones, Anna Lutz, Ally MacPherson, Chandler Murray, Madeline Nicosia, Bailey Rademacher, Mackenzie Tant, Hayden Tutor, Mario White, Patrick White, Breckon Young;
Honor Roll: Hastain Biggs, Sam Brooks, Chase Brummett, JT Carney, Mike Carter, Lilly Cobb, Landon Cochran, Lilewis Davis, Grace Ann Elinski, Davis Ferguson, Julia Kate Goodwin, Surya Jaishankar, McClain Laster, Jameson Moore, Bransen Puckett.