Honor Roll

University Of Mississippi Dean’s List

Northsiders were recently named to the University of Mississippi Dean’s List for the spring semester. To qualify, a student must earn a GPA between 3.50 and 3.74.

Students included Joy Rai’ Mone Addison, Kailyn Briana Alexander, Johnanna Douglas Almand, John Joseph Angel, Gabrielle Del Castillo Arceo, Bethany Atkinson, Weaver McMillan Baird, Rebekah Louise Baldwin, Story McDaniel, Jordan Brooke Barksdale, Owen Lyle Barry, Reagan Mackenzie Bartley;

Also, Sarah Taylor Bartley, Hope Elizabeth Berry, Margaret Casey Best, Peyton Saraelizabeth Black, Blythe Willow Blackwell, Estelle B. Blair, Noah Gregory Blanco, Paul Colby Blanco, Jakeria Blount, Anna Grace Bolen, Paxton Scott Bounds, Jonathan G. Box, Anna Jordan Brata, Makenzie Marie Brinson, Gabriel Alexander Brisco, Austin Lee Brooks, Connor Franklyn Brown, Mary Katherine Brown;

Also, Kathryn Paige Bruce, Keon Ahmad Burns, Sara Benjamin Butts, Mary Chosen Caples, Keelin D’arrion Carr, Kaylee Carruth, Kendall Glenda Causey, Shelby Nicole Chapman, Kaitlin Nicole Childress, Hannah Nicole Clark, Kristen Kay Clower, Morgan Taylor Cofield, Dhara Dhyan Cohly;

Also, Michael Roland Combs, Kyleigh Mackensie Comley, Kara Elizabeth Cook, Leah Margaret Cook, Jordan Caroline Cooper, Hailey Peyton Cooper, Caroline Elizabeth Cotten, Samuel Milam Cox, Lyndsay Paige Crane, John Parker Crane, Adam Lawrence Crawford, John Vann Crawford, Casey Reed Creaden, Caroline Kay Crosby, Megan Rylee Dallas, Hau Dang, Anna Kathryn Daniels;

Also, Tatiana Isabel Darciss, Sarah David, Andrew Howell Davidson, Corey Rae Davis, Leah Maurine Davis, Anna Katelyn Dickson, Mary Reid Dixon, Kelsea Ray-Ann Dolan, Chelsea Nicole Dortch, Dylan Jakob Douglas, Chandler Adams Douglas, James Hays Dubberly, Nicholas Hartman Durrett, Kaitlyn Brianna Dye, Madeline Grace Dyess;

Also, Christian Andrew Eaves, Emily Catherine Ellison, Regan Lanelle Emfinger, Brianne Ashton Evers, Ruiqi Feng, Katherine Olivia Fijman, Aurielle Lavorn Fowler, Kirsten Clark Fowler, Charles William Francis, Lauren Jaye Frazier, Lucero Fuentes, Logan Massie Gage, Campbell Hixon Geary, Angel Kathryn Gibson;

Also, Parker Reed Gilbert, Bracey Watts Godfrey, Jackson Trace Golden, Elizabeth Anne Graeber, Jailien Briana Grant, Kaleigh Elizabeth Guyton, Kristen Nicole Hale, Callie Hall, Zhane Alexandria Hamilton, John William Hardwick, Davis Craig Harrington, Haleigh Brooke Hawkins, Jason He, Wilson Cash Heath, Hannah Belle Higginbotham;

Also, Paige Davis Hill, Emmanuel Ross Hodges, Frank Allen Holiman Jr., Melissa Ann Holy, Jacob Huff, Abigail Grace Hughes, Dorothy Meachelle Humphrey, Abbey Elizabeth Hunter, Annie Miranda Hutchins, Steven Spengler Irby, Abbey Marie Irwin, Ann Louise Jackson, Brittney Nicole Jackson, Ladarious Kajuan Johnson, Kennedy Rochelle Jones;

Also, Connor Patrick Jones, Zachry Jason Jones, Brian Paul Joyner, Katelyn Keeton, Daniel Davis Kennedy, Alexandra Nicole King, Madison Ann Kuhn, Keeton Cody Landfair, Maley Olivia Lawrence, Hue T. Le, Justin Le, Luke Joseph Lee, Jordan Raquel Lockett, Andrew Byrd Love, Laura Elizabeth Lundy;

Also, Taylor Malone Lyle, Licamied Chalise Macklin, Allison Douglas Manning, Khalid Mahmoud Adam Manzoul, Kayla Elise Massey, Jonathan Russell Matrick, Milla Davis McCormack, Carmen Cassidy McGowan, Brendon Elliott McLeod, Karmen Lee McMinn, Emma DeAnn McNair, Marie Ainsworth Merrell;

Also, Brandon Chase Mitchell, Sydney Caroline Mitchell, Thomas Phillips Morgan, Marlo R. Morris, Bailey Hamilton Morton, Caetlind Danielle Moudy, Michael Taylor Mullins, Jennifer Myers, Alexis Nicole Neely, Jasmine To-Uyen Nguyen, Abigail Ann Nichols, Rachel Lynn Oakes, Maggie Overby, Rachael Lynn Pace, Grace Catherine Parry, Megha Sureshbhai Patel;

Also, Ian McLaurin Payne, Charles Cole Phillips, Thomas Johnston Phillips, Moxey Stamati Polles, Caroline Carson Porch, Madeleine Elise Porter, Margaret Grace Post, Madeline Pruett, John Hays Rogers, Taylor Stephen Rotolo, Thomas Brady Ruffin, Robin Renee Russell, Daniel Kyle Russell, Brandon George Schrouf, Shikha Shrestha, James Seth Simmons;

Also, Jacob Conner Smith, Elisabeth Ashton Smith, Jessie Marye Smith, John David Smith, Loden Blake Porter Snell, Thomas Edward Spell, Corbin Reed Spencer, Rebecca Hope Starnes, Megan Nicole Stockton, Adam Jackson Stone, Joseph Paul Strode, Luke Bailey Strong, Aubrey Lynn Sullivan, Blythe Bailey Summers;

Also, Dewansia Dariyale Sutton, Johnny Wayne Taylor, Daniel James Teh, Mary Brooks Virginia Thigpen, Abbie Olivia Thomas, Kaelyn Chanel Thompson, Blaine Mitchell Tierney, Jacob Edward Touchstone, Zachary Mitchell Travis, Chau Thanh Thi Truong, Nichalus Zoltan Vali, Thi Van, Madeline Belle Van, Edwin McDonough Varner, Laura Hayden Viner;

Also, John Joseph Walker, Mary Faser Walker, Kaitlin Delaney Wallace, Addison James Walsh, Andrew Jacob Waring, Sydney Hamilton Watson, Jordan Olivia Watts, Sarah Kay Waycaster, Nicolas Allen Westbrook, Russel Scott Williamson, Courtney Brooke Womack, Cassidy Woodfield, Joseph James Woody, Madeline Rae Wyatt, Maria Jose Zamora Corena, Alexa Anthony Zouboukos.